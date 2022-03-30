МАГАТЕ може направити своїх інспекторів на АЕС України

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі припускає присутність інспекторів агентства на українських атомних станціях в умовах війни.

Про це сказав Гроссі на брифінгу на ЮУАЕС, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо за наступні кілька днів почати доставку допомоги Україні, можливо, навіть направимо інспекторів та технічних експертів від агентства сюди в Україну для підтримки певних дій на різних майданчиках", – зазначив Гроссі.

Підбиваючи підсумок наради з міністром енергетики України Германом Галущенком та керівниками ядерного регулятора ДІЯРУ Олегом Кориковим та НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним, Гроссі сказав, що "це був ранок аналізу та оцінки низки конкретних напрямків, за якими МАГАТЕ та Україна співпрацюватимуть".

"Це була дуже інтенсивна, копітка робота з кожного з цих пунктів, яка тривала і після цього", – пояснив він.

За його словами, ці напрями стосуються допомоги, яку МАГАТЕ збирається надати Україні у певних галузях, у тому числі щодо безпеки АЕС, а також забезпеченню дії системи гарантій, проведенню "нормальних", як він висловився, інспекцій, які проводяться на кожному ядерному об'єкті у світі. .

"Як ви знаєте, дуже багато міжнародної допомоги надходить в Україну, зокрема ядерне обладнання та комплектуючі, і ми збираємося її спрямовувати, замовляти та співвідносити з потребами різних установок на 4 великих ядерних майданчиках країни та інших пов'язаних об'єктах", – окреслив завдання МАГАТЕ Гроссі. .

Водночас глава агентства назвав ситуацію в Україні безпрецедентною, якої не було в жодній країні світу, зазначивши при цьому, що Україна є однією з найпередовіших держав за атомними технологіями.

"Одна з найпередовіших країн, надскладні світові технології поширені в одній із найбільших країн світу. Це безпрецедентно. І ми намагаємося переконатися, що охоплюємо своєю підтримкою всі, включаючи всі ці атомні об'єкти", – наголосив Гроссі.

Раніше Галущенко після наради з Гроссі зазначив, що Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який втілиться у реальні результати. Водночас він зазначив, що найшвидше треба звільнити з-під російських окупантів захоплені 24 лютого ЧАЕС та з 4 березня ЗАЕС.