В Росії почали економити на квитках для проїзду в громадському транспорті через дефіцит паперу

В російській Казані квитки для оплати проїзду в громадському транспорті стали меншими майже вдвічі через нестачу паперу.

Інформацію про це підтвердив голова асоціації автотранспортних підприємств Татарстану Сєрєй Тємляков, повідомляє Інтерфакс.

Він визнав, що квитки зменшили задля економії паперу.

"Це нововведення пов'язане зі скороченням витрат на касові стрічки, які використовуються у валідаторах для видачі квитків. Вартість паперових стрічок зросла", – сказав він.

Раніше про брак чекової стрічки та її економне використання перевізниками повідомляли у Чувашії та Нижегородській області.

Нагадаємо, через запровадження санцій Росія зіткнулася з браком паперу та різким зростанням цін, зокрема, на білий офісний папір.