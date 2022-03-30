Байден анонсував виділення допомоги Україні на $500 мільйонів

Президент США Джо Байден заявив про намір виділити Україні $500 млн допомоги для фінансування витрат держбюджету.

Про це повідомляє персслужба Білого дому за підсумками телефонних перемовин Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським.

У повідомленні зазначається, що лідери країни обговорили кроки США у напрямку забезпечення основних запитів України щодо надання допомоги у безпековій сфері, а також спільні з партнерами зусилля у пошуку додаткових можливостей для надання допомоги.

"Крім того, президент Байден поінформував президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 мільйонівв прямої бюджетної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Володимир Зеленський за підсумками розмови уточнив, що вона тривала близько години.

"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", – написав Зеленський у Twitter.