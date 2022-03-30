Новітні російські літаки SSJ100 залишилися без запчастин для двигунів через санкції, – ЗМІ

Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, через санкції припинила їхнє техобслуговування та ремонт.

Про це повыдомило джерело, близьке до авіапрому, передає Інтерфакс.

Зареєстрована у Франції PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines та "ОДК-Сатурн" держкорпорації "Ростех") повідомила партнерів у РФ про припинення контрактних зобов'язань ще в лютому, після набуття чинності обмежувальними заходами з боку Євросоюзу та США.

Повністю припинилися поставки запчастин для SaM146, техпідтримка та ремонт двигунів, включно з поверненням раніше відремонтованих, надання їх у лізинг.

Щоб не допустити зупинку експлуатації SSJ100 у РФ Мінпромторг Росії запропонував використовувати склад запчастин та пул підмінних двигунів SaM146, які PowerJet сформувала на території РФ ще до санкцій, повідомило джерело. Для цього відомство пропонує узаконити передачу майна іноземних компаній, які відмовилися від бізнесу в РФ, у тимчасове управління російським профільним підприємствам.

Газета Wall Street Journal раніше у березні писала, що Safran припинила діяльність у Росії через західні санкції. Уточнювалося, що йдеться про два СП французів із "ОДК-Сатурн" – PowerJet та "Волгаеро", що виробляє деталі для двигунів, які у тому числі реалізуються за кордоном.

Імпортних запчастин для обслуговування SSJ100, незважаючи на санкційні обмеження, вистачить "на значний час", заявляв раніше у березні голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

"Ми зробили наперед запаси, причому це так звані хаби, щоб обслуговувати техніку і в країні, і за кордоном", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

Мантуров також обіцяв, що у 2022 році замовники отримають мінімум 19 SSJ100, включно з новими заводськими та раніше не реалізованими "білими хвостами". Для цих літаків "цілком є ​​закордонна комплектація", говорив російський міністр. Сертифікація імпортозаміщеної версії "Суперджету", за його словами, очікується у 2023 році. Цю модель планується оснащувати двигунами ПД-8, які випускатиме ОДК.

У проекті SaM146 французька сторона відповідає за "гарячу" частину двигуна (газогенератор у складі компресора високого тиску, камери згоряння та турбіни високого тиску), російська – за "холодну" (вентилятор і турбіна низького тиску), а також за загальне складання та встановлення на планер.

При цьому раніше сторони вели переговори про часткову локалізацію в Росії виробництва "гарячої" частини.

Крім цього, обговорювалося збільшення локалізації в РФ ремонту гарячої частини SaM146. У 2019 році "ОДК-Сатурн" та Safran підписали меморандум про поетапну передачу ремонтних компетенцій на російське підприємство. До кінця 2020 року рівень локалізації планувалося підвищити з 20% до 55%, говорив голова авіакластера "Ростех" Анатолій Сердюков.