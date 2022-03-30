Влада Києва запровадила пільги для бізнесу на час воєнного стану

Київська міська рада прийняла рішення для надання підтримки суб’єктам господарювання міста Києва під час дії воєнного стану.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Київради у середу, 30 квітня, повідомляє пресслужба КМДА.

"У воєнний час ми надаємо підтримку суб’єктам господарювання з метою стабілізації їх діяльності. Відтак повністю звільняємо або зменшуємо розмір орендної плати за комунальне майно, паркування транспортних засобів, розміщення зовнішньої реклами", – прокоментував заступника міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

Зокрема, прийнятим рішенням на період воєнного стану передбачені наступні зміни: