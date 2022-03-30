Влада Києва запровадила пільги для бізнесу на час воєнного стану
Київська міська рада прийняла рішення для надання підтримки суб’єктам господарювання міста Києва під час дії воєнного стану.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні Київради у середу, 30 квітня, повідомляє пресслужба КМДА.
"У воєнний час ми надаємо підтримку суб’єктам господарювання з метою стабілізації їх діяльності. Відтак повністю звільняємо або зменшуємо розмір орендної плати за комунальне майно, паркування транспортних засобів, розміщення зовнішньої реклами", – прокоментував заступника міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.
Зокрема, прийнятим рішенням на період воєнного стану передбачені наступні зміни:
- працюючий бізнес звільнено від орендної плати за майно територіальної громади міста Києва. Якщо орендар не може використовувати майно у зв’язку з пошкодженням внаслідок бойових дій плата за нього буде становити 1 гривню;
- плата за договорами щодо розміщення працюючих засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, які укладені КП "Міський магазин" буде становити 1 гривню, а розмір пайової участі – 50%;
- працюючі заклади громадського харчування у разі встановлення літніх майданчиків будуть платити 1 гривню, договори для цих об’єктів, якщо вони працюють, не можуть бути припинені або розірвані;
- рекламісти звільняються від плати за право тимчасового користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності, на площах, де вони не розміщують комерційну рекламу;
- власники та користувачі транспортних засобів звільняються від оплати за послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП "Київтранспарксервіс";
- у сфері надання комунальних послуг Київська міська рада рекомендує виробникам або надавачам комунальних послуг приймати рішення щодо підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім тих, які фінансуються за рахунок державного бюджету або бюджету міста Києва), які залучені до програм і заходів у сферах національного спротиву, оборони, забезпечення громадського порядку, правопорядку та громадської безпеки, охорони здоров'я та медичного забезпечення, забезпечення продовольчої безпеки не здійснювати нарахування та стягнення штрафів, інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за такі послуги. А також не припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або сплати не в повному обсязі.
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