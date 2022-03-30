Кредитори дозволили агрохолдингу Косюка відкласти виплати за євробондами

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, отримав дозвіл власників трьох випусків його єврооблігацій на $1,4 млрд та банків-кредиторів на $126 млн відкласти оплату відсотків на 270 днів через розпочату Росією війну проти України.

Про це агрохолдинг повідомив на Лондонській фондовій біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

Холдинг нагадав, що не виплатив 19 березня відсотки за євробондами з погашенням у 2029 році, випущеними на $350 млн під 6,25% річних, і навряд чи виплатить 3 квітня відсотки за євробондами-2026 на $550 млн під 6,95% та 10 травня – за євробондами-2024 на $500 млн під 7,75%.

Агрохолдинг уточнив, що відстрочка виплати відсотків допоможе йому забезпечити безперервність бізнес-процесів у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, а також провести посівну кампанію.

"В умовах війни, що триває, компанія зараз генерує негативні грошові потоки… через відсутність експорту м'яса птиці та соняшникової олії, збоїв у ланцюжку збуту та гуманітарної діяльності компанії", – констатував агрохолдинг у повідомленні.

Серед обмежень, які група готова взяти на себе на період відстрочення платежів: заборона нових застав за існуючою заборгованістю; обмеження нових інвестицій; зниження порогової величини угоди, яка потребує згоди ради директорів, до $1 млн; щомісячна звітність про свою операційну діяльність.

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Як повідомлялося, МХП 18 березня заявив, що не виплачуватиме запланований на 19 березня 2022 року купон за облігаціями на загальну суму $350 млн із процентною ставкою 6,25%, однак розглядає різні варіанти виплати цієї позики.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду про придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг у 2020 році отримав чистий збиток у розмірі $133 млн після чистого прибутку на $215 млн у 2019 році. Виручка МХП у 2020 році скоротилася на 7% - до $1,91 млрд. Його скоригований EBITDA та операційний прибуток зменшилися на 7%, відповідно, до $395 млн та $201 млн.

Засновником та мажоритарним акціонером МХП є бізнесмен Юрій Косюк.