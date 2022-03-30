В Італії конфіскували Mercedes Maybach російського олігарха Усманова за 600 тисяч євро
Податкова поліція Італії конфіскувала на Сардинії броньований Mercedes Maybach, який належить російському олігарху Алішеру Усманову, вартістю понад 600 тис. євро.
Про це повідомляє The Times, передає Укрінформ.
Як повідомляється, Усманов, який знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС, придбав свій чорний п’ятитонний броньований Maybach Mercedes S650 Guard VR10 у 2018 році.
Олігарх, якого колись називали найбагатшою людиною у Британії, вже втратив віллу вартістю 17 млн євро на Сардинії та шість компаній з активами на суму 66 млн євро.
Крім того, німецька влада також конфіскувала яхту Усманова вартістю $600 млн, яка стоїть у Гамбурзі.
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victor mir
показати весь коментар30.03.2022 21:04 Відповісти Мені подобається 1
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