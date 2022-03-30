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Державне фінансування непріоритетних напрямків скорочено на 107 мільярдів, – Мінфін

минфин

Міністерство фінансів України скоротило фінансування непріоритетних напрямків на близько 107 млрд грн.

Про це під час брифінгу "Забезпечення стабільності державної фінансової та бюджетної політики в умовах воєнного стану" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Укрінформ.

"В умовах воєнного стану в уряду є всі повноваження для здійснення перерозподілу та секвестрування видатків і їх пріоритезації. На сьогодні ми скоротили фінансування непріоритетних напрямків на близько 107 млрд грн", – сказав Марченко.

За його словами, визначені кошти спрямовані до резервного фонду бюджету, а далі підуть на підтримку армії та фінансування інших нагальних потреб.

"Пріоритети зовсім змінилися. Ми можемо й маємо фінансувати соціально чутливі видатки, захищені видатки та підтримку армії. Все інше буде фінансуватися після воєнного стану", – наголосив міністр.

Автор: 

Мінфін (2916) фінансування (2002)


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