Україна хоче перенаправити аграрний експорт через європейські порти, – Мінагрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та заступник міністра транспорту й інфраструктури Румунії, державний секретар Іонел Скріоштяну під час спільної зустрічі обговорили питання щодо налагодження безперебійних поставок вантажів агропродовольчої продукції з України до традиційних експортно залежних ринків.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Сольський підкреслив, що Україна має для забезпечення власних продовольчих потреб запасів мінімум на два роки, а окремих видів продукції – і на більше.

Крім того, в України є десятки мільйонів тонн с/г продукції, передбаченої на експорт, але наразі є проблеми з її постачанням, оскільки Росія заблокувала всі наші порти. У результаті Україна, за словами міністра, втрачає щомісяця $1,5 млрд, у європейських утворюється продовольча криза, а в африканських – посилюється голод.

"Тому ми з партнерами шукаємо альтернативні логістичні шляхи для відправки наших вантажів через європейські морські порти, зокрема румунський морський порт Констанца. Крім того, обговорюємо можливості залізничних перевезень, збільшення обсягів транзитних перевезень вантажним транспортом", – зазначив Сольський.