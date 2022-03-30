Влада Росії дозволила "сірий" імпорт через дефіцит товарів

Уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Про це прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін заявив під час засідання урядової комісії з протидії санкціям, повідомляє Deutsche Welle.

"Мета цього механізму – задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника. Такий підхід дозволить гарантувати постачання товарів до нашої країни, у тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", – пояснив російський чиновник.

За словами Мішустіна, список продукції, яку можна буде ввозити до РФ без дозволу правовласника, затверджуватиметься Мінпромторгом РФ за пропозиціями галузей.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником) .

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте, як повідомив Мішустін, у Росії "нещодавно було прийнято закон, який наділяє уряд правом визначати переліки продукції, щодо якої фактично встановлюється міжнародний принцип вичерпання прав на товарний знак у разі, коли вона продається власником у будь-якій частині світу".

Зазначимо, що через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ.