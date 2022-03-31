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Нацбанк нагадав небанківським фінустановам про необхідність подати звітність

нбу,нацбанк

Небанківські фінансові установи, які в період війни змогли забезпечити ведення діяльності, мають у визначені терміни подати звітність до Національного банку України та оприлюднити її відповідно до правил складання та подання звітності, закріплених постановою НБУ від 25 лютого 2021 року.

Про це повідомляється у листі регулятора, надісланому страховим об'єднанням, передає Інтерфакс-Україна.

У той самий час установи, які з об'єктивних причин, у цей період не змогли забезпечити здійснення діяльності та не можуть надати звітність, повинні зробити це відповідно до закону "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", тобто протягом 90 днів із дати скасування воєнного стану за всі періоди його дії.

Щодо термінів подання такої інформації, то відповідно до положення НБУ №169 від 24 лютого 2022 року це необхідно зробити не пізніше 45 календарних днів з дня офіційного припинення воєнного стану.

Автор: 

НБУ (9237) звіт (205) воєнний стан (136)


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