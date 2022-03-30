"Нафтогаз" сплатив державі 2,3 мільярда дивідендів

НАК "Нафтогаз України" наприкінці березня авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

Як повідомляє пресслжуба компанії, дивіденди були перераховані у відповідності до розпорядження Кабінету міністрів №244-р від 25 березня.

"Ця сума становить 95% від обсягу чистого прибутку, попередньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році", – зазначається у повідомленні.

В компанії зазначають, що відповідний показник чистого прибутку містився у фінансовому плані Компанії, затвердженому наглядовою радою та Кабміном.

Водночас в "Нафтогазі" уточнили, що наразі продовжуються аудиторські процедури, які необхідні для випуску фінальної звітності за 2021 рік, але через воєнні дії неможливо точно спрогнозувати, коли вона буде випущена.

Загалом від початку війни група "Нафтогаз" сплатила до бюджету 12,3 млрд грн. До кінця поточного місяця заплановано сплатити ще 3,2 млрд грн. Тобто загальна сума складе 15,5 млрд грн.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів зобов’язав низку підприємств держсектору, в тому числі НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргідроенерго", терміново перерахувати в державний бюджет дивіденди за результатами господарської діяльності у 2021 році.