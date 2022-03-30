Міненерго закликало запровадили санкції проти "Росатома"

Розвинені країни мають запровадити санкції проти російської держкорпорації "Росатом" через її участь у захоплення томних об’єктів в Україні та ігнорування ключових принципів ядерної безпеки.

Про це заступник міністра енергетики Ярослав Демченков заявив на спеціальному засіданні з питань ядерної безпеки країн-учасників Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation (P-TECC), яке пройшло 29 березня у Празі, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Необхідно обмежити можливості РФ реалізовувати нові проекти будівництва ядерних об'єктів за її межами, а також вести санкції проти усієї групи "Росатом", – заявив Демченков.

Він додав, що також необхідно обмежити країні-агресору доступ до новітніх технологій, скасувати заплановану співпрацю у сфері ядерних технологій.

Демченков також озвучив позицію Міністерства енергетики України щодо необхідності блокування участі представників Росії у проведенні інспекційної діяльності МАГАТЕ та Міжнародному проекті по інноваційних ядерних реакторах та паливних циклах (ІНПРО).

Як повідомлялося, голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про причетність "Росатома" до рейдерського захоплення найбільшої у Європі Запорізької атомної станції.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження санкцій проти російської державної атомної корпорації "Росатом", основного постачальника палива та технологій для багатьох атомних електростанцій по всьому світу. Однак остаточне рішення щодо цього ще не прийняте.