ЧАЕС підключили до енергосистеми Білорусі, – голова ДАЗВ

Чорнобильська атомна станція отримує електропостачання з Білорусі.

Про це повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Станція заживлена. Але заживлена за рахунок Білорусі. На території самого Чорнобиля та інших територіях зони відчуження енергопостачання відсутнє", – сказав Крамаренко.

За його словами, персонал станції, який кілька днів тому змінив тих працівників, які залишалися на станції в день її захоплення 24 лютого майже 600 годин, підтримує станцію в безпечному режимі.

"Тут ми ризиків не бачимо", – наголосив голова ДАЗВ.

Втім, він звернув увагу, що пункти поховання ядерних відходів, розташовані на території зони, не менш небезпечні для самої ЧАЕС.

"Нам не відомий рівень радіаційного забруднення на цих майданчиках", – наголосив Крамаренко.

Крім того, він пояснив, що автоматична система моніторингу радіаційного забруднення також не працює, і невідомо, що відбувається в зоні в плані радіаційного забруднення.

Крамаренко також зазначив, що не зустрічався з головою МАГАТЕ в ході його візиту в Україну, але зі свого боку ДАЗВ неодноразово інформувало агентство про ситуацію на ЧАЕС, зокрема, втрату моніторингу показників радіації.