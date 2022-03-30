Болгарія відмовилася платити за газ у рублях

Вимога Росії про платежі за газ у рублях порушує чинні контракти. Офіційний представник уряду Болгарії заявив, що таке рішення не може бути прийнято.

Про це повідомляє Reuters, передає enkorr.

"Позиція Болгарії, яку також було узгоджено на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення чинних договорів, в яких чітко зазначено, що платежі повинні проводитися в євро або доларах США, не допускається", – сказав представник країни.

За його словами, Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб у газі за рахунок імпорту російського "Газпрому". Її центристський уряд провів 30 березня нараду, щоб обговорити, яких заходів може бути вжито в разі припинення постачань російського газу.

Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Володимир Путін.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Болгарія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, веде перемовини з Азербайджаном про збільшення імпорту газу і вивчає способи імпорту скрапленого природного газу через термінали СПГ у Греції й Туреччині.

Раніше повідомлялося, що Болгарія не продовжуватиме чинний контракт на купівлю російського газу, який завершується у липні 2022 року.