Мінфін готовий розширювати пільгове кредитування за програмою "5-7-9%"

Міністерство фінансів готове розширювати пільгове кредитування підприємців на умовах оновленої державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це під час брифінгу "Забезпечення стабільності державної фінансової та бюджетної політики в умовах воєнного стану" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Укрінформ.

"Безпрецедентне пом'якшення програми "5-7-9%" дозволяє сільгоспвиробникам вчасно здійснювати посівну, адже вони є основними реципієнтами цієї програми. В принципі, ми й надалі готові кредитувати вітчизняний бізнес на пільгових умовах, як з точки зору покриття кредитних ризиків, так і покриття відсоткових ставок", – сказав Марченко.

Зміни до програми "Доступні кредити 5-7-9%" передбачають зменшення кредитної ставки до 0%, збільшення суми річного доходу підприємця, який може претендувати на цю програму, до 60 млн євро та збільшення розміру портфельних гарантій держави до 80% суми кредиту.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва. Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує діяльність Фонду.