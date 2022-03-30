Євросоюз може посилити санкції проти російських банків найближчим часом, – WSJ

Країни Євросоюзу розглядають можливість посилення санкцій щодо Росії найближчими днями, зокрема, запровадження заходів проти більшої кількості російських банків, а також проти сімей підприємців із РФ.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів та чиновників, знайомих із планами, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейські країни, що націлені на посилення санкцій щодо Росії, розглядають включення найближчими днями в списки санкцій більшої кількості банків, а також розширення дії санкцій на членів сімей олігархів", – пише газета.

Зокрема, в ЄС обговорюють можливість запровадження санкцій щодо чотирьох російських банків, які раніше відключили від системи SWIFT, зокрема проти ВТБ. При цьому, як підкреслили джерела, немає планів включати до списків санкцій "Газпромбанк" і "Сбербанк".

Більше того, як повідомляє WSJ, у ЄС у рамках підготовки нового пакету санкцій вивчають можливість посилення обмежень щодо використання криптовалюту з метою обходу фінансових санкцій.

Як зазначає видання, в ЄС також обговорюють способи застосування "чорного списку" щодо протидії відмиванню грошей щодо країн, які допомагають обходити санкції Заходу. Ці обговорення включають і питання про те, чи варто вносити до Росії відповідний "чорний список" ЄС. При цьому, як повідомили чиновники, рішення з цього питання наразі не очікується.

WSJ повідомляє, що пропозицію щодо нових санкцій щодо Росії планують подати наступного тижня. Вона має отримати схвалення всіх 27 країн-членів ЄС.

Західні країни, включаючи США, Велику Британію та держави ЄС, запровадили нові санкції проти Росії після початку її вторгнення до України. Санкції спрямовано на ізоляцію фінансової системи країни. Так, під них підпали деякі найбільші банки, серед яких ВТБ та "Промсвязьбанк", а також Центральний банк РФ.