"ArcelorMittal Кривий Ріг" може відновити виробництво вже у квітні

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська область) після вимушеної зупинки в березні поточного року готує до запуску доменну піч (ДП) №6 для виплавки чавуну.

Про це повідомили в компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за умови, що військові дії не загострюватимуться і не загрожуватимуть постачанням сировини та енергоносіїв, компанія розглядає можливість запустити ДП №6 вже у квітні.

При цьому уточнюється, що для її стабільної роботи компанія створить незалежний енергоострів в інфраструктурі та системі комунікацій підприємства. Це необхідно для того, щоб у разі раптового припинення постачання електроенергії, природного газу або води не допустити зупинки печі та незворотного руйнування обладнання.

Зазначається, що відновлення виробництва на АМКР відбуватиметься поетапно, щоб забезпечити максимальну безпеку працівників, які працюють в умовах постійних повітряних тривог.

Оскільки порти Одеси та Миколаєва заблоковані, компанія має ефективно переорієнтуватися на вантажоперевезення залізницею та налагодити постачання вугілля та іншої критичної для виробництва сировини.

Раніше повідомлялося, що ArcelorMittal 3 березня підтвердила ухвалення рішення про зупинення виробництва на криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) з метою забезпечення безпеки людей та активів.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".