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Мінцифри спростило умови для участі в "Дія.City" на час воєнного стану

city,дія

Міністерство цифрової трансформації України спростило критерії резидентства для "Дія.City" на період воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Продовжуємо підтримувати українську економіку. Тепер умови "Дія.City" для ІТ-компаній стануть ще простішими", – сказано в повідомленні.

Зокрема, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до "Дія.Сity".

Також резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

Податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними. 

За такими умовами "Дія.City" працюватиме на період воєнного стану. Спрощені критерії поширюються на всі компанії-резиденти, як на нові, так і на чинні.

Автор: 

воєнний стан (136) Мінцифри (798) Дія (617)


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