Росія заблокувала рахунки посольства Польщі в Москві

Польське посольство у Москві підтвердило блокування рахунків дипмісії російською владою.

Про це повідомляє агентство PAP, передає Європейська правда.

"Посольство може підтвердити інформацію про блокування рахунку. Водночас, з огляду на безпеку дипмісії і основи її функціонування ми не надаємо жодних деталей щодо цього", – повідомили у посольстві.

Раніше у польських ЗМІ повідомили, що такий крок російської влади невдовзі може призвести до того, що посольство Польщі не матиме змогу сплачувати рахунки за електрику і газ, виплачувати зарплати й купувати пальне для автомобілів.

Таке рішення стало відповіддю на блокування рахунків російського посольства у Польщі.

Минулого тижня російський посол у Польщі Сергєй Андрєєв був викликаний у польське МЗС, де йому вручили ноту про видворення 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

За словами заступника глави МЗС Польщі Мартіна Пшидача, польська сторона наразі очікує відповідь РФ на висилку дипломатів і в залежності від того, яка кількість польських дипломатів буде вислана залишає за собою право на додаткові кроки.

В МЗС РФ не виключили закриття свого посольства у Польщі.