З початку війни видали аграрних розписок на 59 мільйонів, – Мінагрополітики

З 24 лютого й до сьогодні було видано аграрних розписок на 59 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.

Цей інструмент продовжує залишатися ефективним механізмом для фінансування аграріїв.

За даними Мін’юсту, Реєстр аграрних розписок залишається цілком функціональним, усі операції з аграрними розписками можуть бути вчинені за умови доступу до необхідних реєстрів. Поступово Міністерство відновлює роботу реєстрів у регіонах, де це можливо, зокрема минулого тижня було відновлено роботу ДРОРМу (Державний реєстр обтяжень рухомого майна) в низці регіонів України.

Втім, зазначається, що цей інструмент в умовах війни наразі не використовується наповну, адже протягом 2020 року аграрних розписок було видано на 13 млрд грн, а в 2021 рік – на 15 млрд грн. Полегшити доступ до роботи з ними під час війни має законопроєкт № 2805-д, який рекомендований до голосування у першому читанні.

Якщо документ підтримають парламентарі, користувачі зможуть самостійно здійснювати операції з аграрними розписками безпосередньо в Реєстрі аграрних розписок через онлайн-доступ за електронними цифровими підписами без обов’язкового нотаріального посвідчення. Раніше Реєстр аграрних розписок вже було технічно оновлено, а також інтегровано з необхідними державними реєстрами для автоматичної верифікації даних.

Тому прискорене ухвалення законопроекту №2805-д спростить агровиробникам доступ до фінансування, що дозволить дуже підтримати галузь у складний воєнний час, а також сприятиме у її відновленні у післявоєнний.

Аграрні розписки – механізм фінансування сільськогосподарських виробників. Це документ, який фіксує зобов'язання сільгоспвиробника розрахуватися зі своїм кредитором грошима, матеріальними цінностями чи майбутнім урожаєм (після його збирання чи реалізації).За аграрною розпискою можна взяти в кредит техніку, добрива – все, що необхідно для с/г діяльності.