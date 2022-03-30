Перевезти виробництво із зони бойових дій хочуть понад 900 підприємств

Бажання евакуювати свій бізнес у безпечну зону України озвучили більше 900 підприємців, переміщено вже 50 підприємств.

Про це повідомляє Федерація роботодавців України.

"Згідно з державною програмою підтримки українського бізнесу у воєнний час, підприємства, потужності яких знаходяться у зоні бойових дій, можуть релокуватися на Захід України. Держава сприяє у пошуку нових локацій, розселенні персоналу компаній, допомагає у перевезенні потужностей підприємств", – сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Федерація роботодавців України та кадровий портал grc.ua запроваджують спільний проєкт для підбору нових співробітників, організації логістики, навчання працівників та створення кадрових резервів на новому місці.

"На платформі grc.ua у кабінеті Федерації роботодавців України будуть безкоштовно розміщуватися вакансії підприємств, а також компаній, які забезпечують логістику промислових потужностей, перевезення персоналу, підготовку та навчання нових співробітників. Компанії, які, у тому числі після релокації, відчувають потребу у персоналі, можуть звернутися до Федерації роботодавців України із заявкою про відкриті вакансії. Федерація розміщує ці вакансії у своєму кабінеті на job-порталі grc.ua", – йдеться в повідомленні.

Федерація роботодавців України – найбільше об’єднання вітчизняного бізнесу, представляє інтереси 8500 підприємств, які у сукупності генерують до 70% ВВП України. Представляє інтереси роботодавців у економічних, соціально-трудових відносинах із владою та профспілками на національному рівні.

grc.ua – український кадровий портал, сервіс, який допомагає знаходити роботу та підбирати персонал. Понад 95 тис роботодавців щодня розміщують свої вакансії.