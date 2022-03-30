Україна стала членом Асоціації фінансування інноваційних та дослідницьких мереж COST

Україна стала 39 повноправним членом Асоціації фінансування інноваційних і дослідницьких мереж COST. Невдовзі Україна отримає офіційний лист-підтвердження свого членства.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

"COST підтверджує свою солідарність з Україною та її народом. Ми продовжуватимемо сприяти науковій діяльності в мирних цілях, суворо засуджуючи війну та насильство. COST, надаючи можливості спілкування для дослідників і новаторів, може стати потужною зброєю проти тоталітаризму. Тому ми закликаємо до міжнародних зусиль, з метою забезпечення безпеки українських інноваторів і дослідників", – зазначено в заяві щодо підтримки України в умовах російської агресії.

Серед стратегічних пріоритетів COST можна виділити:

пропагування та поширення передової науки та досконалості;

розширення можливостей і надання підтримки молодим інноваторам і дослідникам;

сприяння міждисциплінарним дослідженням для проривної науки.

Крім цього, членство у цій організації відкриває для українських інноваторів і вчених додаткову можливість приєднатися до дослідницьких мереж COST Actions, що пропонують відкритий простір для міжнародної співпраці науковців, а також дають поштовх для прогресу інновацій і досліджень.

Україна подала офіційну заявку на вступ до Асоціації фінансування інноваційних і дослідницьких мереж COST 15 березня 2022 року.