БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1794 відвідувача онлайн
Новини
165 0

Україна стала членом Асоціації фінансування інноваційних та дослідницьких мереж COST

наука

Україна стала 39 повноправним членом Асоціації фінансування інноваційних і дослідницьких мереж COST. Невдовзі Україна отримає офіційний лист-підтвердження свого членства.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

"COST підтверджує свою солідарність з Україною та її народом. Ми продовжуватимемо сприяти науковій діяльності в мирних цілях, суворо засуджуючи війну та насильство. COST, надаючи можливості спілкування для дослідників і новаторів, може стати потужною зброєю проти тоталітаризму. Тому ми закликаємо до міжнародних зусиль, з метою забезпечення безпеки українських інноваторів і дослідників", – зазначено в заяві щодо підтримки України в умовах російської агресії.

Серед стратегічних пріоритетів COST можна виділити:

  • пропагування та поширення передової науки та досконалості;
  • розширення можливостей і надання підтримки молодим інноваторам і дослідникам;
  • сприяння міждисциплінарним дослідженням для проривної науки.

Крім цього, членство у цій організації відкриває для українських інноваторів і вчених додаткову можливість приєднатися до дослідницьких мереж COST Actions, що пропонують відкритий простір для міжнародної співпраці науковців, а також дають поштовх для прогресу інновацій і досліджень.

Україна подала офіційну заявку на вступ до Асоціації фінансування інноваційних і дослідницьких мереж COST 15 березня 2022 року.

Автор: 

дослідження (380) наука (64) Міносвіти (232)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 