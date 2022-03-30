Україна домовляється про ще 6 мільярдів євро міжнародної допомоги, – Мінфін

Міністерство фінансів України веде перемовини з іноземними партнерами про міжнародну допомогу для України на суму понад 6 млрд євро.

Про це під час брифінгу "Забезпечення стабільності державної фінансової та бюджетної політики в умовах воєнного стану" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Укрінформ.

"80% свого часу наша команда проводить в комунікаціях з нашими міжнародними партнерами для того, щоб забезпечити безперебійне фінансування видатків бюджету. На сьогодні в перемовинах з партнерами йдеться про суми в понад 6 млрд євро. У бюджет України вже отримано понад 3,3 млрд євро на рахунки Казначейства", – сказав Марченко.

Він нагадав також, що з початку війни відкрито 6 спеціальних благодійних рахунків в Національному банку України.

"Окремо хотів би відзначити рахунок на підтримку армії, на якому за весь час закумульовано 13 млрд грн, і рахунок для гуманітарних потреб, на якому зібрано 328 млн грн. Хочу подякувати всім небайдужим громадянам, як українцям, так і іноземцям, що долучилися до їх наповнення", – підкреслив міністр фінансів.

Як повідомлялося, 24 лютого, з початку широкомасштабного вторгнення в Україну, Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил.

Рахунок – мультивалютний, відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Також Національний банк відкрив Мінсоцполітики мультивалютний рахунок для допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій.

Міністерство соціальної політики використовуватиме кошти, що надходять на цей рахунок, для підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни.

Як повідомлялося, станом на 30 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 200 млн грн.