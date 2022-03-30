Норвегія надає Україні 20 мільйонів на підтримку зарплат і соцвиплат

Норвегія виділяє 200 млн крон – близько 20 млн євро – для підтримки спроможності органів влади в Україні сплачувати зарплати і соцвиплати.

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії від 30 березня, передає Європейська правда.

Кошти передбачені для виплати заробітних плат медикам, вчителям та іншим бюджетникам, а також пенсій та соцвиплат.

Гроші надають у рамках екстреного фінансового пакету через Світовий банк.

7 березня правління Світового банку затвердило пакет екстреної підтримки для України у зв’язку з війною на загальну суму понад $700 млн, до якого увійша позика від ЄБРР у розмірі $350 млн, а також фінансування у формі гарантій та грантів, які надаватимуться через новостворений трастовий фонд за участі багатьох донорів.

Також Норвегія виділила 2 млрд крон на гуманітарну допомогу, половину цієї суми вже виплатили.

Раніше повідомлялося, що норвезький уряд оголосив про приєднання країни до санкцій Європейського союзу проти РФ у зв’язку з її вторгненням в Україну та назвав запроваджені обмеження "найширшими" в історії країни.