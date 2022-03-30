В Україні запустили платформу Prozorro+ із пошуку постачальників для гуманітарних потреб країни.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Платформа націлена на масовий пошук компаній, які можуть постачати найбільш необхідні товари у період воєнного стану.

"Головне завдання платформи Prozorro+ – це згуртувати український бізнес навколо нагальних потреб української держави та системно задовольняти їх. Платформа збирає запити державних та місцевих органів влади, військово-цивільних адміністрацій та гуманітарних штабів, а також шукає постачальників в Україні та за кордоном, які продають необхідні нашій державі товари", – сказано в повідомленні.

"‎Зараз на перший план виходить, з одного боку, спроможність держави швидко закривати нагальні потреби, а з іншого – можливість для бізнесу відновити свою роботу та підтримувати економіку. Платформа Prozorro+ допоможе поєднати ці дві мети", – зауважив генеральний директор ДП "‎Прозорро" Василь Задворний.

Наразі перелік категорій налічує понад 110 позицій (зокрема, пальне, харчові продукти, тактичний одяг, ноутбуки, генератори тощо) та постійно оновлюється. Водночас платформа не займається пошуком постачальників товарів військового призначення – наприклад, касок або бронежилетів.

Prozorro+ працює як маркетплейс, де компанії, які готові постачати державі необхідні товари, публікують свої пропозиції, а державні та місцеві органи влади – власні потреби.

Також на платформі передбачається участь міжнародних донорів та громадських організацій, готових фінансувати потреби української держави. Також до Prozorro+ будуть долучатися іноземні компанії, які допоможуть забезпечувати потреби в товарах, які вже важко знайти в Україні.

Prozorro+ вже запрацювала в пілотному режимі для 15 замовників, зокрема для Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, Штабу гуманітарної допомоги при Національному агентстві з питань запобігань корупції (фонд Штаб UA), "Укрзалізниці" та Львівської ОДА. Зараз для масштабування на всю країну платформа буде активно наповнюватися товарами від постачальників, тож Prozorro закликає бізнес активно подавати свої пропозиції.

Зареєструватися на платформі можна через один з електронних майданчиків, які на волонтерських засадах стали партнерами Prozorro+: E-Tender, Zakupki.Prom, SmartTender, Держзакупівлі.Онлайн або Тендер-Онлайн.

Аби подати свою пропозицію/запит на потребу, після реєстрації потрібно зв'язатися з колцентром майданчика. Подача пропозицій для бізнесу і публікація потреб для замовників є безкоштовними.