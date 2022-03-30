Данська мережа JYSK назавжди закриє всі свої магазини в Росії

Данська мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK прийняла рішення остаточно закрити всі свої магазини в Росії та припинити роботу в цій країні.

Як зазначається у заяві на сайті компанії, робота магазинів JYSK в Росії була призупинена з 3 березня.

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало ясно, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію", – йдеться у повідомленні.

"У нинішній ситуації команда менеджменту та наші власники не бачать альтернативи припиненню нашої діяльності в Росії", – прокоментував рішення президент і генеральний директор JYSK Ян Бьог.

Компанія уточнює, що з 31 березня магазини JYSK в Росії тимчасово відкриються, щоб розпродати залишки товарів. Після того, як наявні в магазинах товари будуть розпродані, магазини будуть закриті назавжди. Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевого законодавства.

JYSK – міжнародна мережа магазинів меблів для дому зі скандинавським корінням, має понад 3100 магазинів і інтернет-магазинів у 50 країнах.

Засновник мережі Ларс Ларсен відкрив свій перший магазин у Данії в 1979 році. Сьогодні в JYSK працює 28 500 робітнків.

JYSK є частиною сімейної групи Lars Larsen Group із загальним оборотом 39,1 мільярда датських крон у 2020/21 фінансовому році. Оборот JYSK становив 32,6 мільярда датських крон у 2020/21 фінансовому році.