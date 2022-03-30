Google створив фонд підтримки українських стартапів на $5 мільйонів

Компанія Google оголосила про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – фонду підтримки стартапів в Україні в розмірі $5 млн для виділення грошових грантів протягом 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Google.

"Сьогодні ми оголошуємо про створення фонду підтримки Google для стартапів в Україні в розмірі $5 млн для виділення грошових винагород без участі в капіталі протягом 2022 року. Вибрані українські стартапи будуть оголошуватися постійно, і вони також отримають до $100 тис. бездолевого фінансування, так само як і постійне наставництво від Google, підтримку продуктів і кредити Cloud. Ця практична підтримка покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду та будувати основу для післявоєнного економічного відновлення", – сказано в повідомленні.

Як повіомляється, із приблизно 2 тис. стартапів в Україні 126 стартапів залучили венчурне фінансування з початку 2021 року.

"Підтримка стартапів під керівництвом України допоможе їм досягти успіху та створити технології, які зараз потрібні їхній країні. І оскільки регіон почне відновлюватися, стартапи та технологічні компанії стануть ключовими для відновлення української економіки, створення робочих місць і позитивного впливу на міста, в яких вони будують свої домівки", – додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що в Росії заблокували доступ до агрегатора новин Google News, оскільки він забезпечує доступ до публікацій про російське вторгнення в Україну, які не співпадають із твердженнями російської пропаганди.