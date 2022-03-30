Переселенці зможуть отримати по 2000 гривень за березень за умови реєстрації до 14 квітня, – нардеп

Українські громадяни, які зареєструвалися до 14 квітня як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати державну допомогу за березень.

Про це народний депутат, лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила на брифінгу у Львові, інформує Інтерфакс-Україна.

"Гроші за березень можна буде отримати особам, які реєструватимуться до 14 квітня", – сказала Шуляк.

Вона нагадала, що компенсація передбачає виплату по 2 тис. грн на місяць для дорослих та по 3 тис. для дітей або осіб з інвалідністю.

За її словами, наразі внутрішньо переміщені особи реєструються у Центрах надання адміністративних послуг, територіальних громадах та центрах соціального захисту.

Вона нагадала, що за кілька днів таку реєстрацію можна буде здійснювати через "Дію".

"Станом на вчора Міністерство соціальної політики надало інформацію, що 130 тис. внутрішньо перемішаних осіб уже зареєстровано", – уточнила Шуляк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив три програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.