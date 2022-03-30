Кошти за програмою "єПідтримка" вже отримали 3,5 мільйона українців, – Мінфін

Виплати в рамках держпрограми "єПідтримка" по 6,5 тис. грн отримали 3,5 млн із 4 млн українців, що подали заявки, виплачено понад 22 млрд грн.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ході онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Кошти вже отримали 3,5 млн українців, на рахунки надійшло 22 млрд грн. А загалом заявок на участь у програмі – понад 4 млн, решті коштів найближчим часом також надійдуть", – сказав Марченко.

Він наголосив, що Мінфін фінансує виплати військовослужбовцям у розмірі 30 тис. грн на час воєнного стану, а тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, – 100 тис. грн на місяць.

"Крім того, збільшено виплати сім'ям загиблих до 15 млн грн", – зазначив міністр.

"Це основні витрати, які ми здійснюємо та намагаємося профінансувати", – зазначив Марченко.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що в рамках програми "єПідтримка" 3,3 млн українців уже отримали 6,5 тис. грн через додаток "Дія".