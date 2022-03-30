В Україні запустили портал про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України

Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Серед учасників Task Force: Офіс генпрокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Зазначається, що Task Force також взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом.

"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні", – прокоментувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

На порталі можна подавати інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, ннаприклад, квартири у Великобританії, маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах, золоті злитки у Швейцарії, яхти, зашвартовані у країнах ЄС та інше.

Важливо, що повідомлення мають бути про активи, інформація про які ще не з’являлася у ЗМІ. За бажанням, інформацію можна подати анонімно.

"Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду. Адже за певних умов у багатьох країнах, таких як Україна, США та Великобританія, для викривачів передбачена матеріальна винагорода – 10% від вартості активів", – додав очільник НАЗК Олександр Новіков.

Опрацювавши дані про віднайдені активи, НАЗК передаватиме їх до Офісу Генпрокурора та МЗС,

До розробки ресурсу була залучена ІТ-компанія KitSoft.