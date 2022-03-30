Франція готує сценарій на випадок припинення постачання газу з Росії, – міністр економіки

Влада Франції передбачила всі сценарії розвитку подій у зв'язку з російським вторгненням в Україну, зокрема, можливість припинення постачання газу з Росії.

Про міністр економіки Франції Брюно Ле Мер в ефірі однієї з місцевих радіостанцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми передбачили всі сценарії, один із них – це рішення Росії припинити постачати газ до Франції та Європи", – сказав Ле Мер.

При цьому він зазначив, що це був би "катастрофічний сценарій, але він розглядається".

Крім того, міністр зазначив, що французькі компанії можуть самі приймати рішення про діяльність на території Росії, але вони повинні "суворо дотримуватися санкцій, щодо яких політики ухвалили рішення".

"Кожна компанія, залежно від ситуації на місцях, може ухвалювати різні рішення", – додав Ле Мер.

Як повідомлялося, Німеччина також готується до припинення поставок російського газу. Через це міністр економіки Роберт Габек активував перший етап попередження з плану на випадок надзвичайної ситуації у газопостачанні, пише видання Spiegel.