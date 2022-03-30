Уряд спростив процедури казначейського обслуговування одержувачів бюджетних коштів

Кабінет міністрів 29 березня вніс зміни до Порядку виконання повноважень Казначейством в особливому режимі в умовах воєнного станудля спрощення процедур казначейського обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що ухвалений документ передбачає:

врегулювання питання стосовно надання особам, які мають право першого підпису, права підпису документів, що подаються до Казначейства, у разі відсутності особи, яка має право другого підпису;

можливості подання документів у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;

незастосування вимог законодавства щодо обов'язкового використання даних Єдиного державного реєстру для перевірки інформації, що міститься в реєстраційній картці розпорядника бюджетних коштів (змінах до неї) або картці із зразками підписів та відбитка печатки, у разі тимчасової відсутності доступу до зазначеного реєстру або у випадку тимчасового припинення внесення змін до відомостей, що в ньому містяться.

Окрім того, прийнятим рішенням доповнили Порядок у частині розширення переліку видатків спеціального фонду бюджетів, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, видатками за рахунок коштів резервного фонду.