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Мінфін хоче спростити придбання українських військових облігацій для громадян США

сергей,марченко

Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів та бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян.

Пр це під час брифінгу повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна. 

"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам купувати наші військові облігації", – сказав він.

Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямом – обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС.

За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до покупки таких цінних паперів.

Як повідомлялося, Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики 29 березня змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 3,33 млрд грн. Минулого тижня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.

Автор: 

Мінфін (2916) США (4796) Євросоюз (5069) облігації (1462)


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