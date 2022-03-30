Польща повністю відмовиться від російської нафти до кінця року, – прем’єр

Польща остаточно відмовиться від постачання нафти з Росії до кінця нинішнього року.

Про це під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти", – заявив очільник польського уряду.

Він зазначив, що Польща значною мірою вже не залежить від нафти з РФ, але зараз демонструє "найбільш радикальний план" в Європі щодо відмови від її імпорту.

Моравецький також нагадав, що напередодні уряд країни схвалив законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.

"Ми направляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля", – підкреслив глава уряду РП.

У свою чергу голова правління PKN Orlen Обайтек зазначив, що від початку збройної агресії Росії проти України, 24 лютого, компанія законтрактувала 28 танкерів з нафтою, що допоможе забезпечити незалежність польської енергосистеми від російської нафти.

Нагадаємо, Польща також має намір відмовитися від імпорту російського газу з 2023 року, коли добігає кінця чинний контракт з "Газпромом".