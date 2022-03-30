Суд Євросоюзу зняв з Януковича та його сина санкції за 2020 рік

Суд ЄС загальної юрисдикції скасував "старі" санкції Євросоюзу, застосовані проти українського президента-втікача Віктора Януковича та його сина.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Віктор Янукович та його син Олександр ще раз виграли у суді ЄС загальної юрисдикції щодо зняття з них санкцій ЄС, накладених у 2014 році. Втім, вони залишаються у санкційному списку, тому що рішення стосується поновлення від 2020 року, а не 2021-2022 року", – написав він.

Вперше таке рішення суд ухвалив у червні 2021 року. Тоді воно стосувалося рішення про продовження санкцій проти Януковичів у 2019 році. Санкції передбачали заморожування активів.

Востаннє Євросоюз продовжив санкції проти Януковича та його сина на пів року, замість року.

Зазначимо, що останнім часом ЄС почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

Нагадаємо, 3 березня 2021 року посли Євросоюзу виключили із санкційного списку колишнього голову Національного банку та віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника. Навесні 2020 року Рада Європейського Союзу не продовжила санкції проти Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

У 2019 році санкції було знято з колишнього глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. У 2018 році з списку санкцій виключили колишнього міністра юстиції України при Януковичу Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

У ЄС пояснюють поступове скасування санкцій тим, що чиновники часів Януковича успішно заперечують застосування санкцій у європейському суді, посилаючись на недостатність звинувачень, доведених українськими органами слідства.

Санкції проти Януковича та його оточення було запроваджено у березні 2014 року і з того часу щороку продовжувалися.