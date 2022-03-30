Падіння економіки Росії може вдарити по Таджикистану, – Moody's

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поставило рейтинги Таджикистану на перегляд із можливістю зниження з огляду на можливий вплив спаду в економіці Росії.

Як повідомляється в прес-релізі агентства, довгострокові рейтинги емітента та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу перебувають на рівні "B3", інформує Інтерфакс-Україна.

Перегляд відображає прогнозований аналітиками Moody's різкий і тривалий економічний спад у Росії (рейтинг "Ca", прогноз – "негативний"), який може призвести до сталого погіршення потенціалу зростання економіки Таджикистану, в першу чергу через очікуване падіння припливу грошових переказів.

Крім того, відсутність розвитку альтернативних джерел зовнішнього доходу скорочення грошових переказів може чинити тиск на макроекономічну та фінансову стабільність, вказують аналітики агентства.

Moody's припускає, що приплив грошових переказів впаде на 50% у 2022 році, після чого в 2023 році буде лише невелике зростання, хоча ризики зниження зберігаються.

"Рейтинг Таджикистану, ймовірно, буде знижений, якщо агентство Moody's прийде до висновку, що спад припливу грошових переказів призведе до тривалого погіршення довгострокових перспектив зростання економіки у поєднанні з істотним послабленням фіскальних та зовнішніх показників", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service припинило комерційну діяльність в Росії і відкличе рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів.

На початку березня Moody's прогнозував, що економіка РФ у 2022 році на тлі жорстких санкцій та їх наслідків впаде на 7%, а у 2023 році російський ВВП продовжить скорочуватися.