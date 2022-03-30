Російський "ВТБ" намагається знайти покупця для своєї європейської "дочки", – Bloomberg

Європейську "дочку" російського ВТБ виставили на продаж після того, як материнський банк опинився під санкціями США та Великобританії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела, передає Інтерфакс.



За словами співрозмовників агентства, німецькі регулюючі органи підтримують продаж банку, тому що прагнуть уникнути безладу у VTB Bank Europe. Хоча продаж не єдиний варіант, він може бути узгоджений у найкоротші терміни, кажуть джерела Bloomberg.



Пресслужба ВТБ не відповіла на запити агенції. Банківський регулятор Німеччини BaFin також відмовився від коментарів. Раніше BaFin заявляв, що уважно стежить за європейським підрозділом ВТБ та отримує щоденну інформацію про відтік коштів.



Влада, у тому числі BaFin і ЦБ Німеччини, намагаються уникнути сценарію, за якого довелося б задіяти систему страхування вкладів та обтяжувати галузь вищими витратами. Санкції проти російських банків уже призвели до закриття європейського підрозділу "Сбербанку".



ВТБ і німецькі регулятори намагаються структурувати угоду таким чином, щоб покупець не наражався на санкційні ризики. Інший варіант, що обговорюється – обмін російськими та європейськими активами з материнською компанією, хоча це може виявитися складним, враховуючи, що ВТБ перебуває під санкціями, кажуть джерела.



Раніше цього місяця агентство Bloomberg повідомило, що влада Німеччини підштовхує VTB Bank Europe до продажу окремих активів, щоб мати ліквідність для виплати депозитів.



Активи VTB Bank Europe у розмірі 7,95 млрд євро на кінець вересня 2021 роблять його порівняно невеликим кредитором у регіоні. Близько 1,64 млрд євро із цієї суми припадає на готівкові та короткострокові кошти, а його зобов'язання включають 4,35 млрд євро клієнтських депозитів.



Проте крах навіть невеликих банків може викликати хвилювання в галузі, і продаж банку часто менш складний, ніж його ліквідація, пише Bloomberg.