Влада Києва закликала бізнес відновити прокат електросамокатів та велосипедів

Влада Києва закликає підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.

"Місто поступово оживає, починає працювати бізнес, організації та установи. Повертаються у Київ містяни, які виходять на роботу. На сьогодні громадський транспорт працює в обмеженому режимі, його рух організовано у тих місцях де можна це зробити. Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди. Тому я закликаю бізнес розглянути можливість повернення на вулиці столиці прокатного транспорту та надавати послуги з велопрокату та прокату електросамокатів", – наголосив він.

Зазначимо, що минулого року в Києві працювали понад півдесятка операторів оренди електросамокатів та велосипедів.