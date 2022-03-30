"Укргідроенерго" планує розпочати експорт електроенергії в Європу

ПрАТ "Укргідроенерго" планує розпочати експорт електроенергії в країни Європи, що дозволило б покращити ліквідність компанії завдяки вищим цінам на енергію на цих ринках.

Про це генеральний директор компанії Ігор Сирота заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Щодо "Укргідроенерго", то її головна роль – це забезпечувати потрібні будь-якій енергосистемі аварійний резерв, допоміжні послуги та послуги балансування. Це обов'язкові сегменти і добре оплачувані в Європі. Якби ми вийшли на цей ринок, це було б дуже добре для фінансової ліквідності. І ми до цього йдемо", – сказав Сирота.

Він припустив, що вихід компанії на європейський ринок може відбутися вже найближчого місяця.

"Я думаю, що у тій ситуації з цінами на електроенергію та її дефіцитом, яка зараз є в Європі, з тим ставленням до нас, з тією надійністю нашої енергосистеми, яку європейці побачили, протягом місяця ми зможемо вийти на їхні ринки", – наголосив він.

Як повідомлялося, з 30 березня розпочався експорт електроенергії до Польщі після того, як НЕК "Укренерго" відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перетинів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.

Всі потужності для експорту на перших аукціонах викуповують структури енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Викуп доступу до перерізів – єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства з повного об'єднання ринків.