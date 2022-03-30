Канадська золотовидобувна компанія продає активи у Росії

Канадська золотовидобувна компанія Kinross Gold веде переговори про продаж всіх своїх активів у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Компанія розробляє перехідний план зі звільнення від своїх російських активів. Kinross отримала ряд пропозицій щодо свого російського бізнесу і тепер проводить ексклюзивні переговори зі сторонньою гірничодобувною компанією з приводу потенційного продажу 100% своїх активів у країні", –зазначили в релізі.

У компанії уточнили, що для виходу чи передачі контролю потрібний дозвіл російського уряду.