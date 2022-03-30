"Русал" Дерипаски заявив про значні ризики для свого бізнесу через санкції

Криза та санкції, викликані вторгненням РФ в Україну, загрожують російській компанії "Русал" порушенням ланцюжків поставок, проблемами із сировиною та збільшенням витрат.

Як пише Bloomberg, про це компанія написала у примітках до фінансової звітності за 2021 рік, передає Forbes.



Компанія спрогнозувала можливе збільшення своїх витрат на сировину та логістику. Австралія заборонила експортувати до Росії глинозем – сировину для алюмінію. Також UC Rusal припинив роботу заводу в Україні. Ці фактори можуть призвести до дефіциту глинозему та бокситів або збільшити їх закупівельні ціни для компанії, йдеться у звітності.

Крім того, зазначається, що найбільші логістичні компанії відмовляються приймати заявки на доставку в Росію і з неї: через це UC Rusal доведеться перебудовувати ланцюжки поставок, а це теж загрожує витратами.



UC Rusal не виключив втрати "істотної частини зарубіжних ринків", які не вдасться замінити на нові. Це вплине на бізнес компанії, її фінанси, перспективи та результати роботи, попередив виробник. Вже зараз через санкції є складнощі із залученням фінансування, зростанням волатильності, суттєвою девальвацією рубля та високою інфляцією, зазначено у звіті.

Компанію до кінця 2018 контролював мільярдер Олег Дерипаска. Він та "Русал" потрапили під санкції США, і бізнесмен скоротив свою частку у підприємстві, щоб вивести його з-під обмежень. 10 березня мільярдер потрапив під особисті санкції Великобританії.