Кабмін виділив 430 мільйонів на виплату боргів перед шахтарями
Кабінет міністрів спрямував 426,25 млн грн на погашення заборгованості з виплати зарплат перед шахтарями державних вугільних підприємств.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №250-р від 29 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Кошти виділені шляхом зменшення фінансування програми "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" на відповідну суму.
Міністерству фінансів доручено забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
У своєму вечірньому зверненні 29 березня Президент Володимир Зеленський зазначав, що уряд надіслав 426 млн грн на зарплати шахтарям.
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