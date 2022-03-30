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Кабмін виділив 430 мільйонів на виплату боргів перед шахтарями

шахтеры

Кабінет міністрів спрямував 426,25 млн грн на погашення заборгованості з виплати зарплат перед шахтарями державних вугільних підприємств.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №250-р від 29 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Кошти виділені шляхом зменшення фінансування програми "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" на відповідну суму.

Міністерству фінансів доручено забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

У своєму вечірньому зверненні 29 березня Президент Володимир Зеленський зазначав, що уряд надіслав 426 млн грн на зарплати шахтарям.

Автор: 

Кабмін (7722) шахта (393) шахтарі (290) вугілля (1893)


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