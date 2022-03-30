Україна втратила від блокування аграрного експорту $1,5 мільярда за місяць, – Мінагрополітики

Логістичні потужності для експорту української аграрної продукції через російську агресію зменшилися у 10 разів, що призводить до недоотримання до $1,5 млрд експортної виручки за місяць.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

За його словами, раніше Україна експортувала до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць через порти Одеси та Миколаєва. Але через російську блокаду портів наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонн зерна в місяць, через що Україна втратила уже $1,5 млрд.

Висоцький пояснив, що наразі залишається є три маршрути для аграрного експорту – це порти Дунаю, залізниця та автошляхи. Зокрема, на дунайські порти припадає приблизно 30% експорту, але вони мають обмежену спроможність через недостатньою кількість барж, причалів та терміналів.

"Із залізничним сполученням, яким можна відправити близько 70% продукції, також є проблеми. Раніше європейська залізниця не використовувалася активно для перевезення зернових. В Україні та Росії, як відомо, різна ширина колій та рухомий склад. Тому потрібно шукати європейські зерновози, перевантажувати продукцію у вагони вузькоколійки. У Європі така практика не поширена, а тому є брак і локомотивів, і тяг, і перевалочних пунктів із терміналами. Наразі ми активно працюємо з європейськими партнерами над цим питанням, адже інакше експортні залишки, які є на наших складах, ми можемо експортувати три роки", – розповів Висоцький.

Він уточнив, що на сьогодні щоденно залізницею відправляється до 30 тис. тонн вітчизняної зернової продукції.

"Тим не менше, наразі спільно з нашими партнерами ми робимо все, щоб процеси експортних перевозок продукції були інтенсифіковані", – додав Висоцький.