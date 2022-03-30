Фінська залізниця відновлює вантажні перевезення до РФ

Фінська державна залізниця VR відновлює вантажні перевезення до РФ.

Про це повідомляє видання Yle.



Зазначається, що перевезення було припинено 27 березня через санкції, накладені владою Великобританії на "Російські залізниці" (РЖД).



Тепер фінська компанія повідомляє, що після консультацій з британською владою та банками "з'ясувалося, що санкції не поширюються на експортні, імпортні та транзитні перевезення VR".



Компанія відновлює перевезення 30 березня.

Водночас наголошується, що це не вплине на зупинку пасажирського сполучення. А саме поїзда Allegro, який курсував між Гельсінкі і Санкт-Петербургом. Його рух було зупинено 28 березня.