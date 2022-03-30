Україна почала підготовку до закачування газу у підземні сховища

Опалювальний сезон 2021/2022 добігає кінця, наприкінці березня українські газовики розпочали підготовку газосховищ до нового сезону закачування газу.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", вже три українських ПСГ зупинили відбір та увійшли у нейтральний період.

"У цей час проводяться профілактичні роботи та ремонти, що потребують стравлення газу. Окрема увага приділяється перевірці запірної арматури та налаштуванню запобіжної арматури, перевірці систем водопостачання та пожежогасіння", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пауза дозволяє також "перепочити" підземним пластам та вирівняти пластовий тиск природного газу. На всіх ПСГ обов’язково здійснюється замір статичних тисків по всьому фонду свердловин.

Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ.

Водночас два ПСГ – Краснопопівське на Луганщині та Олишівське на Чернігівщині – наразі зупинено внаслідок проведення бойових дій. Розпочати профілактичні роботи тут не можна, адже залишається ризик для персоналу.