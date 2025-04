Samsung прибрав літеру "Z" з назви своїх смартфонів у країнах Балтії

Південнокорейська компанія Samsung прибрала літеру Z із назв своїх смартфонів при продажі у низці європейських країн.

Так, телефони Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3 тепер продаються без літери Z, яку влада РФ використовує як символ вторгнення в Україну, пише itc.ua.

Зазначається, що виробник нічого публічно не афішував, але зміни у найменуванні продукції з’явилися в онлайн-магазинах Samsung Латвії, Литви та Естонії. Першим це зауважив інтернет-інсайдер Ішан Агарвал у Twitter.

Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.



Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.



Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi