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Samsung прибрав літеру "Z" з назви своїх смартфонів у країнах Балтії

samsung

Південнокорейська компанія Samsung прибрала літеру Z із назв своїх смартфонів при продажі у низці європейських країн.

Так, телефони Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3 тепер продаються без літери Z, яку влада РФ використовує як символ вторгнення в Україну, пише itc.ua.

Зазначається, що виробник нічого публічно не афішував, але зміни у найменуванні продукції з’явилися в онлайн-магазинах Samsung Латвії, Литви та Естонії. Першим це зауважив інтернет-інсайдер Ішан Агарвал у Twitter.

Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.

Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.

Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2022

Як повідомлялося, найвищі будинки в Ризі та загалом у Латвії Z-Towers змінили назву на Zunda Towers у відповідь на негативний символізм літери Z, яку використовує російська армія і пропаганда під час війни в Україні.

Також швейцарська компанія Zurich Insurance прибрала зі свого логотипа в соціальних мережах літеру "Z".

Автор: 

телефон (408) Samsung (193)


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