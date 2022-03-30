Понад 4 мільйони людей виїхало із України від початку вторгнення Росії, – ООН
Понад 4 млн людей виїхали з України до сусідніх країн із початку російської військової агресії в країні 24 лютого.
Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Зазначається, що найбільше українських біженців виїхало до Польщі – 2,33 мільйона. Ще майже 609 тисяч виїхали до Румунії. Понад 387 тисяч українців дісталися Молдови, майже 365 тисяч – Угорщини. До Словаччини виїхала 281 тисяча людей.
Водночас до Росії та Білорусі виїхало 350,6 тисячі та 10,9 тисячі українців відповідно.
Ці дані про виїзди з 24 лютого станом на 29 березня.
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