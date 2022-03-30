Влада Люксембурга заморозила російські активи на 2,5 мільярда євро

Міністерство Люксембургу заморозило російських активів на 2,5 мільярди євро в межах санкцій.

Про це повідомив міністр фінансів країни Юріко Бакес, повідомляє RTL.

До цієї суми входять, зокрема, як активи на банківських рахунках, так і цінні папери.



Зазначається, що в національному торговому реєстрі Люксембургу внесено 86 компаній та 11 осіб, які перебувають у європейському санкційному списку.

Як повідомлялося, Швейцарія заморозила російських активів на суму близько 5,75 млрд франків ($6,17 млрд). Очікується, що ця сума ще може зрости.