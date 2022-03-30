Українці за добу зареєстрували понад тисячу нових бізнесів
За добу після відновлення реєстрації фізосіб-підприємців у Єдиному державному реєстрі на порталі "Дія" 28 березня було зареєстровано 1048 нових бізнесів.
Про це свідчать дані "Опендатабот".
"Для порівняння, за тиждень у відповідний період 2021 року було зареєстровано 5114 нових бізнесів. Загалом станом на початок війни реєструвалося близько 20 тисяч фопів на місяць", – йдеться у повідомленні.
Найбільше нових справ відкрилося у сферах надання інформаційних послуг, ІТ- сфері та роздрібній торгівлі.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни реєстр було вимкнено задля збереження даних українців.
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