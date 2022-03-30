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Українці за добу зареєстрували понад тисячу нових бізнесів

бизнес,онлайн

За добу після відновлення реєстрації фізосіб-підприємців у Єдиному державному реєстрі на порталі "Дія" 28 березня було зареєстровано 1048 нових бізнесів.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

"Для порівняння, за тиждень у відповідний період 2021 року було зареєстровано 5114 нових бізнесів. Загалом станом на початок війни реєструвалося близько 20 тисяч фопів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Найбільше нових справ відкрилося у сферах надання інформаційних послуг, ІТ- сфері та роздрібній торгівлі.

Українці за добу зареєстрували понад тисячу нових бізнесів 01

Зазначається, що з початку повномасштабної війни реєстр було вимкнено задля збереження даних українців.

Автор: 

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