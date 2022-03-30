Українці за добу зареєстрували понад тисячу нових бізнесів

За добу після відновлення реєстрації фізосіб-підприємців у Єдиному державному реєстрі на порталі "Дія" 28 березня було зареєстровано 1048 нових бізнесів.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

"Для порівняння, за тиждень у відповідний період 2021 року було зареєстровано 5114 нових бізнесів. Загалом станом на початок війни реєструвалося близько 20 тисяч фопів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Найбільше нових справ відкрилося у сферах надання інформаційних послуг, ІТ- сфері та роздрібній торгівлі.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни реєстр було вимкнено задля збереження даних українців.